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НОК США опасается, что из-за действий USADA Лос-Анджелес не получит ОИ-2024

27 февраля 2017, понедельник. 23:21. Другие
Национальный олимпийский комитет США выражает опасения по поводу нападок Американского антидопингового агентства против России, которые, по мнению организации, могут помешать Лос-Анджелесу получить право проведения Олимпийских игр — 2024, сообщает New York Times.

«Бороться с организацией, которая отвечает за то, кому отдать Олимпийские игры, — это большая ошибка. Этот джентльмен, глава USADA Трэвис Тайгарт, проводит контрпродуктивную работу относительно заявки Лос-Анджелеса на проведение ОИ-2024», — отметил почётный член МОК и руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

Также сообщается, что Тайгарт намерен выступить в Конгрессе США, где расскажет о допинговых скандалах и о способах, которыми можно улучшить мировую спортивную систему.
Источник: New York Times Сообщить об ошибке
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