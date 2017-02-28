Российские легкоатлеты создают тренировочный центр без допинга

Группа российских легкоатлетов, среди которых метатель молота, прыгун в высоту, тренер, бегуни другие, создаёт тренировочный центр со строгой антидопинговой политикой, чтобы доказать, что Россия может выигрывать международные старты чисто, сообщает AP. Проект Rocket Science отказывается от сотрудничества с государственными структурами, обвиняемыми в распространении допинга, и ставит на современные технологии. Проект заявляет о строгом запрете на употребление допинга. Участники проекта должны будут заплатить штраф в размере $ 25 тысяч в случае сдачи положительного допинг-теста.«Глупо отрицать, что в нашей стране большие проблемы с допингом. Как следствие, наши спортивные технологии и научные разработки отстают от современного мирового уровня лет на двадцать. Если мы не изменим нашу систему, то рискуем остаться без медалей на Олимпиадах в ближайшие годы. У нас не осталось выбора», — приводит слова руководителя Rocket Science Пищикова АР.В настоящий момент организаторы находятся в поиске тренеров и спонсоров для развития проекта.