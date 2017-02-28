Крюков: ходят слухи, что ФСБ проплатила падения финна и норвежца, но это смешно

Российский лыжник Никита Крюков, комментируя победу в паре с Сергеем Устюговым в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти, отметил, что считает падение конкурентов из Финляндии и Норвегии на последнем повороте воздаянием за нестабильную ситуацию вокруг российского спорта.
«То, что произошло в конце гонки, я расцениваю как чудо, воздаяние за мои и Серёгины неудачи и за всю нестабильную ситуацию вокруг российского спорта. Тем самым мы доказываем, что русские — чистые и могут побеждать, хотя опять же ходят слухи, что КГБ или ФСБ проплатили это падение, но это смешно.
У нас было хорошее антидопинговое собрание, на нём присутствовали президент FIS Джанфранко Каспер и глава МОК Томас Бах, который в основном и отвечал на вопросы. Лыжники практически со всех стран на протяжении двух часов дискутировали, обсуждали.
Знаете, был такой негативный настрой против России прямо с первых минут этого собрания, что становилось неприятно. Лично я сидел и ощущал себя белой вороной или каким-то гадким утёнком, на которого всё выливают. Иностранцы даже начинали коситься. Было неприятно», — цитирует Крюкова ТАСС.
Посмотреть видео падения финна и норвежца можно в YouTube.