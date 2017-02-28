Ефимова: на первом сборе я выкладывалась без какой-либо жалости, без капризов

Трёхкратный призёр Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова подвела итоги первого предсезонного сбора на острове Бали. 27 февраля первая в России профессиональная команда по плаванию Efimova Team отправится в Сидней.
«Главный итог первого сбора: я сильно устала. Три месяца без каких-либо тренировок, конечно, не могли пройти бесследно. Мне было очень тяжело – и работать, и восстанавливаться после тяжёлой работы. Даже возникали нюансы со здоровьем – растяжения, судороги… Так сложилось, что по разным причинам подготовку к сезону я начала очень поздно. До чемпионата России – отборочного на чемпионат мира – осталось очень мало времени. Поэтому подготовку мы начали в ускоренном режиме. И я выкладывалась без какой-либо жалости, без всяких капризов. На третьей неделе стало немного полегче. Мы даже выступили на контрольном старте.
Перед нами в бассейне каждое утро тренировалась сборная Индонезии, которую возглавляет австралийский специалист. Однажды мы приехали, а индонезийцы проводят что-то вроде внутренних соревнований – контрольный старт. Мы очень устали после серьёзной работы накануне, поэтому уговорили главного тренера Андрея Михайловича Ефимова пойти на спор: если 50 м брассом проплывём без разминки очень быстро – тренировку нам отменят. Андрею Николаеву надо было выплыть из 29 секунд, мне – из 31, Вере Калашниковой – из 33. Облом. Мы, конечно, все обогнали единственную участницу из сборной Индонезии. Но быстрее установленных нормативов никто не проплыл. Поэтому после этого старта нам всем пришлось работать полную тренировку», — написал Ефимова на своей странице в «Фейсбуке».