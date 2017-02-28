Матвеева: нравится Нортугу делать громкие заявления в СМИ — пожалуйста

Российская лыжницапрокомментировала слова двукратного олимпийского чемпиона норвежцао том, что ей не место на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти, так как ранее она была уличена в применении ЭПО.«Слышала про это. Прочитала — и улыбнулась. Те события были давно, и я оставила их в прошлом. Сейчас смотрю только вперёд. Я очень уважаю Петера как спортсмена. И считаю, что он имеет полное право высказывать своё мнение, в том числе и обо мне. Нравится ему делать громкие заявления в СМИ — пожалуйста.Мы были в Драммене, и все норвежские журналисты задавали вопросы только о моём прошлом. Я даже сама спросила их: „А вам не хочется узнать, что я люблю, как тренируюсь, какие у меня планы?“ Неужели так интересно рыться в чужом грязном белье. Но если больше ничего не интересует — пожалуйста. Я могу говорить и об этом. Как уже сказала — скрывать нечего», — цитирует Матвееву «Спорт-экспресс».