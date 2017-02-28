Закарин: я мотивирован на то, чтобы попасть в топ-3 на «Джиро д'Италия»

Российский велогонщик «Катюши», ставший в 2016 голу победителем одного из этапов престижной веломногодневки «Тур де Франс», выразил надежду на то, что ему удастся попасть в топ-3 на «Джиро д'Италия-2017».«Я мотивирован на то, чтобы попасть в топ-3, но Гранд-тур — это такая вещь, что не всё зависит только от твоей формы. Можно много проиграть и на этапах с сильным боковым ветром, и вообще многое зависит от удачи — не половина шансов на успех, чуть меньше, но тем не менее.Сейчас получается, что у меня Париж — Ницца, потом „Вуэльта Каталонии“, после неё чуть-чуть отдохнём. На этих гонках, думаю, должен быть не в стопроцентной, но в хорошей форме. После „Каталонии“ поеду в Сьерра-Неваду на тренировочный сбор с командой. Потом будет „Романдия“. Форма, как планирую, там будет не оптимальная, как это обычно бывает, когда я хорошо выступал на „Романдии“, а на последнюю неделю „Джиро“ меня не хватало. Сейчас мы перестроили подготовку, надеюсь, будет иначе. Ну а после „Джиро“ отдохну, будет пара гонок и „Вуэльта“», — цитирует Закарина „Р-Спорт“.