Путин 1 марта обсудит в Красноярске ход подготовки Универсиады-2019

Президент России1 марта посетит Красноярск и проведёт совещание о ходе подготовки зимней Универсиады 2019 года, сообщает пресс-служба Кремля. Ожидается, что глава государства посетит региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона» и встретится с победителями Универсиады в Алма-Ате.«Первого марта 2017 года состоится рабочая поездка президента Российской Федерации Владимира Путина в Красноярск. Глава государства проведёт совещание о ходе подготовки проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске», — говорится в сообщении.