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Путин 1 марта обсудит в Красноярске ход подготовки Универсиады-2019

28 февраля 2017, вторник. 13:34. Другие
Президент России Владимир Путин 1 марта посетит Красноярск и проведёт совещание о ходе подготовки зимней Универсиады 2019 года, сообщает пресс-служба Кремля. Ожидается, что глава государства посетит региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона» и встретится с победителями Универсиады в Алма-Ате.

«Первого марта 2017 года состоится рабочая поездка президента Российской Федерации Владимира Путина в Красноярск. Глава государства проведёт совещание о ходе подготовки проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске», — говорится в сообщении.
Источник: Официальный сайт президента России Сообщить об ошибке
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Владимир Путин Универсиада
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28 февраля 2017, вторник
13:34 Путин 1 марта обсудит в Красноярске ход подготовки Универсиады-2019
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