Донских: Ерахтин действовал в состоянии аффекта. Помешательство

Директор ХКМ «Байкал-Энергия»прокомментировал итоги заседания КДК Федерации хоккея с мячом России по скандальному матчу чемпионата России между архангельским «Водником» и «Байкалом-Энергией». Главный тренер «Водника»и наставник «Байкала-Энергии»дисквалифицированы на 2 года и 6 месяцев. Оба клуба оштрафованы на 300 тыс. рублей.«Оспаривать решение КДК не будем. Справедливое ли решение? Считаю, что да. Впредь этого не повторится. Это переходит все рамки спортивной этики.Надо ли было отстранять руководство клубов? Была провокация со стороны „Водника“. Клуб и главный тренер отреагировали неадекватно. Признаём свою вину. Действия в состояния аффекта. Он не понимал, что делал. Помешательство.Главный тренер „Байкала“ говорил, что всё идёт от руководства клуба? Он имел в виду руководство клуба „Водник“. Провокация была спланирована „Водником“. Как отреагировали, так отреагировали. Назад уже ничего не отмотать. Ещё раз извиняемся», — сказал Донских журналистам после заседания.