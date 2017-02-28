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Минин: «Водник» не бросит автора 11 автоголов Пивоварова, он останется в клубе

28 февраля 2017, вторник. 14:57. Другие
Начальник архангельского «Водник» Дмитрий Минин прокомментировал итоги заседания КДК Федерации хоккея с мячом России по скандальному матчу чемпионата России между архангельским «Водником» и «Байкалом-Энергией». Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, а все мячи в игре были забиты в свои ворота. 27 февраля стало известно, что 3 марта матч будет переигран. Главный тренер «Водника» Игорь Гапанович и наставник «Байкала-Энергии» Евгений Ерахтин дисквалифицированы на 2 года 6 месяцев. Оба клуба оштрафованы на 300 тыс. рублей. Решение по Минину и автору 11 автоголов Олегу Пивоварову будет принято 1 марта.

«Завтра до 16 часов примем решение, будет ли „Водник“ принимать участие в повторном матче, будем ли оспаривать решение КДК.

Установку команде давал я. То, что все автоголы забил Пивоваров, получилось в состоянии аффекта. Его вины нет. Это была моя инициатива. Он сейчас в очень тяжёлом состоянии, он очень переживает. В любом случае мы его бросать не будем, как бы то ни было, он останется в структуре клуба. Олега никто не бросит.

Установка такая была в знак протеста против Федерации хоккея с мячом. Мы хотим, чтобы была полная прозрачность всех матчей», — сказал Минин журналистам после заседания.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХКМ Байкал-Энергия ХКМ Водник
Новости. Другие
28 февраля 2017, вторник
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Нужно ли наказывать команды, забившие 20 голов в свои ворота в матче ЧР по хоккею с мячом?
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