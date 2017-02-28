Минин: «Водник» не бросит автора 11 автоголов Пивоварова, он останется в клубе

Начальник архангельского «Водник»прокомментировал итоги заседания КДК Федерации хоккея с мячом России по скандальному матчу чемпионата России между архангельским «Водником» и «Байкалом-Энергией». Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, а все мячи в игре были забиты в свои ворота. 27 февраля стало известно, что 3 марта матч будет переигран. Главный тренер «Водника»и наставник «Байкала-Энергии»дисквалифицированы на 2 года 6 месяцев. Оба клуба оштрафованы на 300 тыс. рублей. Решение по Минину и автору 11 автоголовбудет принято 1 марта.«Завтра до 16 часов примем решение, будет ли „Водник“ принимать участие в повторном матче, будем ли оспаривать решение КДК.Установку команде давал я. То, что все автоголы забил Пивоваров, получилось в состоянии аффекта. Его вины нет. Это была моя инициатива. Он сейчас в очень тяжёлом состоянии, он очень переживает. В любом случае мы его бросать не будем, как бы то ни было, он останется в структуре клуба. Олега никто не бросит.Установка такая была в знак протеста против Федерации хоккея с мячом. Мы хотим, чтобы была полная прозрачность всех матчей», — сказал Минин журналистам после заседания.