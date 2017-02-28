Вяльбе: я очень ценю Нортуга, но не люблю, когда в спорте идёт война

Президент Федерации лыжных гонок Россиипрокомментировала слова двукратного олимпийского чемпиона норвежцао том, что российской лыжницене место на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти, так как ранее она была уличена в применении ЭПО.«Матвеева работала каждый день. Но каждый из нас совершает ошибки. Я очень ценю Нортуга, наверное, он считает, что прав в этой ситуации. Но я не люблю войну, подобные вещи можно уладить спокойно. Не люблю, когда в спорте идёт война. У всех имеются проблемы. В Норвегии это истории с допингом у Йохауг и Сундбю.Думаю, что было бы правильно не допускать к соревнованиям людей с терапевтическими исключениями. Спорт стал бы гораздо чище. Здоровые люди должны участвовать в соревнованиях, а больные – заниматься своим здоровьем», — цитирует Вяльбе VG.