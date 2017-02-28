Седова: в эстафете на ЧМ побежим я, Чекалёва и Белорукова, а кто ещё — не знаю

Россиянка, ставшая 11-й в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате мира в Лахти, прокомментировала своё выступление и поделилась пожеланиями на эстафету.«Сегодня было намного тяжелее, чем в скиатлоне. Погодные условия гораздо сложнее, теплеет. Снег влажный, сырой, хотя лыжи – спасибо нашим сервисменам – работали хорошо. Наверное, довольна собой, но надо было попадать в десятку.По поводу эстафеты ещё ничего не ясно. Понятно лишь, что Юля Белорукова побежит классику и будем стартовать мы с Юлей Чекалёвой. А кто ещё – не знаю. Может быть, Полина Кальсина. В своей карьере я всегда бегала третий или четвёртый этапы. Но чемпионат мира – соревнования совсем другого ранга. Скорее всего, волнение будет. И, наверное, буду просить ставить меня на третий этап. Всё-таки Юля Чекалёва более опытный спортсмен, она может правильнее распределить свои силы», — приводит слова Седовой «Спорт-экспресс».