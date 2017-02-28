Россия победила на ЧМ по биатлону среди юношей и юниоров в медальном зачёте

В Осрблье (Словакия) завершился чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров. Сборная России одержала победу в неофициальном общекомандном медальном зачёте соревнований, завоевав 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды.Второе место заняла сборная Норвегии, в активе которой 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые награды. На третьей строчке итальянцы, выигравшие 3 золота, 2 серебра и 3 бронзы.Напомним, что юношеский и юниорский чемпионат мира изначально должен был пройти в городе Острове Псковской области, но был перенесён по решению Международного союза биатлонистов и Союза биатлонистов России.