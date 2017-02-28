Чекалёва: большой внутренней уверенности сейчас не чувствую

Россиянкапрокомментировала своё выступление в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия), в которой она показала 18-й результат.«Погода сырая, лыжня разбитая, было непросто. С утра чувствовала себя нормально, но на лыжне как-то быстро закончились силы. Когда Марит Бьорген меня догнала, я пыталась упираться, но ничего из этого не получилось.Думаю, в эстафете побегу третий этап. Уверена, тренеры сделают правильную расстановку. Могла бы финишировать, если бы форма была хорошая. А так – сложно сказать. Если честно, большой внутренней уверенности сейчас не чувствую. Наверное, дело в пропущенном годе. Второй выход из декрета всё-таки даётся тяжелее», — приводит слова Чекалёвой «Спорт-экспресс».