МОК внёс изменения в требования к городам-организаторам Олимпийских игр

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в рамках реализации «Повестки-2020» встретился с представителями Альянса спорта и права. По итогам этой встречи были внесены изменения в требования к городам-кандидатам на право принять Олимпийские игры. Теперь договор МОК со столицей Олимпиады будет содержать раздел о соблюдении прав человека и противодействии коррупции и мошенничеству при подготовке и организации Игр.
Новые требования включают в себя запрет на любые формы дискриминации в отношении страны или лица по признаку расы, цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.
Кроме того, кандидаты на проведение Олимпийских игр должны защищать и уважать права человека, наказывать любое нарушение прав человека в соответствии с международными соглашениями и местными законами, а также избегать любых действий, связанных с мошенничеством или коррупцией.
Правила вступят в силу с 2024 года, когда летние Олимпийские игры пройдут либо в Париже, либо в Лос-Анджелесе.