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«Дина» вновь разгромила «Сибиряк» и вышла в финал Кубка России по мини-футболу

28 февраля 2017, вторник. 20:25. Другие
Московская «Дина» в ответном матче полуфинала Кубка России по мини-футболу на выезде разгромила новосибирский «Сибиряк» со счётом 11:4. В первой встрече сильнее также оказались подопечные Бесика Зоидзе.

Таким образом, «Дина» вышла в финал соревнований, где сыграет либо с подмосковным «Динамо», либо с «Тюменью».

Мини-футбол. Кубок России
Полуфинал. Ответный матч

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Дина» (Москва) — 4:11 (2:5)
Голы: Понкратов, 5 (0:1), Эскердинья, 8 (0:2), Жоан, 10 (1:2), Ниязов, 15 (1:3), Иванов, 20 (2:3), Ниязов, 21 (2:4), Эскердинья, 25 (2:5), Иваняк, 31 (2:6), Понкратов, 32 (2:7), Хамадиев, 38 (2:8), Волынюк, 41 (3:8), Понкратов, 41 (3:9), Плахов, 47 (4:9), Асадов, 48 (4:10), Крутый, 50 (4:11).
Первый матч: 1:7.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МФК Дина МФК Сибиряк
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