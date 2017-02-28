Песков: очевидно, что скандал в хоккее с мячом никак не связан с президентом

Президент Россиина совещании по подготовке к зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске не планирует затрагивать тему недавнего скандала в хоккее с мячом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства«Никак не планируется обсуждать эту тему. Очевидно, что это никак не связано с президентом», — приводит слова Пескова ТАСС.Напомним, что во вторник, 28 февраля, игроки красноярского «Енисея» записали видеообращение к болельщикам и президенту России Владимиру Путину в поддержку архангельского «Водника».Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России дисквалифицировал главного тренера архангельского «Водника»и наставника иркутского «Байкала-Энергия»на 2,5 года, а оба клуба были оштрафованы на 300 тыс. рублей. Встреча чемпионата России между этими командами закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, а все мячи в игре были забиты в свои ворота. 27 февраля стало известно, что 3 марта матч будет переигран.