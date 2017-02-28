Тайгерт: из-за допинговой системы в РФ были испорчены как минимум две Олимпиады

Глава американского антидопингового агентства (USADA)выступил в конгрессе США, в очередной раз раскритиковав решение Международного олимпийского комитета допустить сборную России до участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. До Тайгерта перед конгрессом выступили 23-кратный олимпийский чемпион по плаваниюи толкатель ядра, получивший золото Олимпиады-2004 только после того, как победителя Игр дисквалифицировали за допинг спустя почти 10 лет.«Перед вами выступили чистые спортсмены, рассказавшие свои правдивые истории. Они служат для нас путеводной звездой и дают мотивацию в борьбе за чистый спорт и права честных спортсменов. Чтобы бороться с обманом, нужно понимать, где и что пошло не так. У нас есть чёткий пример существования государственной системы употребления допинга в России, которая поощрялась властями и включала в себя более тысячи спортсменов из 30 видов спорта.Из-за этого как минимум две Олимпиады оказались испорченными. МОК отказался применить санкции в отношении России, несмотря на явные доказательства и возражения чистых спортсменов во всём мире. Вследствие этого в Рио-де-Жанейро выступили десятки российских спортсменов, не прошедшие заслуживающей доверия проверки на допинг», — приводит слова Тайгерта USA Today.