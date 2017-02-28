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Смирнов: требование отстранить Россию от Олимпиады – контрпродуктивная акция

28 февраля 2017, вторник. 23:23. Другие
Почётный член Международного олимпийского комитета, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов прокомментировал информацию о том, что Национальный олимпийский комитет США опасается, что нападки Американского антидопингового агентства на Россию могут помешать Лос-Анджелесу в борьбе за право принять Олимпиаду-2024.

«Руководители НОК США, в отличие от Тайгерта, воздерживаются от радикальных комментариев. Для страны, которая претендует на Олимпийские игры, неразумно резко высказываться о другой спортивной державе. Члены МОК не любят, когда им навязывают свою точку зрения в подобной форме. Просто я считаю, что конфронтация – это не тот путь, по которому сейчас всем нам разумно идти.

Для США очень важно получить эти Игры. Конечно, Американский антидопинговый комитет не подчиняется НОК. Но любые руководители спорта должны в первую очередь руководствоваться интересами своей страны и интересами всего олимпийского движения. Мы выступаем против бойкотов и наказаний невиновных спортсменов – это должно объединять нас всех. Требование отстранить Россию от Олимпиады – контрпродуктивная акция. У директора USADA есть свои задачи и свои вопросы – пусть он ими и занимается», — приводит слова Смирнова «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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