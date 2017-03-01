Мошкова: в эстафете на юниорском ЧМ по биатлону бежалось особенно тяжело

Российская биатлонистка, завоевавшая бронзовую награду чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров в Осрблье в эстафете 3х6 км среди юниорок, призналась, что заключительная гонка на соревнованиях далась ей тяжело«Я не знала точно, какой я иду по трассе, просто видела впереди команды Австрии и Германии и старалась их достать. Сегодня бежалось особенно тяжело, потому что за время чемпионата уже успела накопиться усталость», — приводит слова Мошковой официальный сайт Союза биатлонистов России.