Крянин: неучастие пятерых российских лыжников в ЧМ в Лахти — чистая политика

Вице-президент федерации лыжных гонок Россиипрокомментировал отстранение шестерых российских лыжников от участия в международных соревнованиях.«Отстранённые наши ребята ничего не принимали. Они чисты, нет никаких доказательств. Каждый сотни раз сдавал пробы на разных соревнованиях, до и после Игр в Сочи, и всегда результат был отрицательным. То, что Легкова, Белова и других россиян нет в Лахти, – чистая политика. Страдают из-за этого сами соревнования и болельщики, потому что всем лучшим приехать не разрешили», — приводит слова Крянина агентство «Тюменская арена».