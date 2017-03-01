Щирбик стал 10-м на турнире по конкуру в Польше

Четыре российских спортсмена выступили на турнире CSI3*-W Cavaliada Warszawa 2017 по конкуру в Польше. 23 февраляна Лопесе занял 10-е место в маршруте 130 см (59,80 секунды; 0 штрафных очков).В маршруте 140 смна Куинто стала 11-й (28,33; 8 штрафных очков), ана Зизу — 14-й (41,08; 13 штрафных очков).24 февраля Щирбик на Лопесе показал 14-й результат в маршруте 140 см (68,56 секунды; 0 штрафных очков), а на Чиаре стал 15-м (70,29 секунды; 0 штрафных очков).25 февраля в аналогичном маршруте Симаходская на Куинто (39,01 секунды; 0 штрафных очков) и Бибикова на Зизу (39,06 секунды; 0 штрафных очков) заняли 10-е и 11-е места соответственно.26 февраляна Дондерстине в маршруте 130 см занял 13-е место — 38,42 секунды; 0 штрафных очков.