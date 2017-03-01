Паркин: Чичерова и Кривошапка вернут медали, если CAS не поддержит их иски

Исполнительный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетикисообщил, что российские легкоатлетки, лишившиеся олимпийских медалей после перепроверки допинг-проб с Игр 2008 и 2012 годов, вернут награды МОК, если Спортивный арбитражный суд не удовлетворит их апелляции.«Чичерова, Кривошапка и целый ряд других спортсменов, возвращения медалей которых потребовал МОК, приняли решение расстаться со своими наградами в том случае, если не получат поддержку в CAS. Наша позиция — медали надо возвращать, поскольку эта ситуация, во-первых, усложняет процесс выполнения критериев для восстановления ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, и, как следствие, бьёт по другим чистым спортсменам. Если атлет не сдаёт медаль, то он не выполняет международные правила, так как он давал клятву на Играх соблюдать Олимпийскую хартию.Не могу сказать, что все повально отказываются сдать награды. Некоторые из них обжаловали решения в CAS, а значит, ждут и надеются на благоприятный исход», — цитирует Паркина ТАСС.Также Паркин сказал, что ВФЛА приняла решение не поддерживать индивидуальные заявки тех спортсменов, чьих фамилий нет в пулах допинг-тестирования IAAF и РУСАДА.