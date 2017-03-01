Федерация хоккея с мячом Архангельской области призвала провести аудит в ФХМР

Федерация хоккея с мячом Архангельской области опубликовала список требований к Федерации хоккея с мячом России. Обращение подписано председателем региональной федерации Дмитрием Мининым, который также является начальником клуба «Водник».
Федерация хоккея с мячом Архангельской области предложила созвать внеочередную отчётно-выборную конференцию ФХМР; разработать и ввести новый устав ФХМР; ввести независимый институт судей; провести независимую аудиторскую проверку работы федерации за последние четыре года; создать абсолютно прозрачную финансовую систему федерации.
Также в заявлении говорится, что в исполкоме федерации в большинстве должны быть представители городов и регионов, в которых есть команды Суперлиги и Высшей лиги, а не областей, где хоккей с мячом практически не представлен; ключевые решения федерации должны приниматься легитимно и коллегиально. Формула проведения чемпионата России должна быть изменена с учётом пожеланий всех клубов Суперлиги и Высшей лиги, сообщает официальная страница «Водника» в «ВКонтакте».