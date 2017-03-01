ВФЛА дисквалифицировала Свиридову и Генералову и продлила отстранение Курхиной

Всероссийская федерация лёгкой атлетики приняла решение дисквалифицировать толкательницу ядрана 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства. Дисквалификация чемпионки России среди молодёжи 2011 года будет отсчитываться с 14 июня 2016 года.Также ВФЛА на два года отстранила бегунью(с 1 декабря 2016 года) и продлила срок дисквалификации бегуньина четыре года, начиная с 18 мая 2019 года.