ВФЛА дисквалифицировала Свиридову и Генералову и продлила отстранение Курхиной

Всероссийская федерация лёгкой атлетики приняла решение дисквалифицировать толкательницу ядра Олесю Свиридову на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства. Дисквалификация чемпионки России среди молодёжи 2011 года будет отсчитываться с 14 июня 2016 года.
Также ВФЛА на два года отстранила бегунью Екатерину Генералову (с 1 декабря 2016 года) и продлила срок дисквалификации бегуньи Анастасии Курхиной на четыре года, начиная с 18 мая 2019 года.