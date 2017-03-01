Елфутина выиграла международную регату в Кадисе в классе RS:X

Россиянка Стефания Елфутина одержала победу в международной регате, которая проходила в Испании, в классе RS:X. Среди мужчин победил испанец Иван Пастор. В классе «Лазер» победу одержал португалец Руй Сильвейра, а в классе «Лазер-радиал» — бельгийка Эмма Плашерт.
Парусный спорт. Международная регата Carnival Trophy. Кадис, Испания
«RS:X». Мужчины
1. Иван Пастор (Испания) – 9.
2. Матео Санц (Швейцария) – 20.
3. Павел Тарновский (Польша) – 27…
8. Евгений Айвазян (Россия) – 55…
14. Андрей Загайнов (Россия) – 89…
17. Владислав Бурмистренко (Россия) – 100…
26. Александр Аскеров (Россия) – 133…
37. Максим Токарев (Россия) – 209.
Женщины
1. Стефания Елфутина (Россия) – 9.
2. Эмма Уилсон (Великобритания) – 15.
3. Дилара Уралп (Турция) – 24…
12. Мариам Сехпосян (Россия) – 68…
16. Анастасия Моисеева (Россия) – 85.
17. Анна Хворикова (Россия) – 88…
19. Мария Леменкова (Россия) – 103…
21. Дана Косяк (Россия) – 111.
22. Полина Фирсова (Россия) – 124.
«Лазер»
1. Руй Сильвейра (Португалия) – 14.
2. Филипп Чишкевич (Польша) – 15.
3. Сэм Вандормель (Бельгия) – 30…
5. Максим Николаев (Россия) – 40…
15. Максим Семерханов (Россия) – 95.
«Лазер-радиал»
1. Эмма Плашерт (Бельгия) – 17.
2. Эви ван Экер (Бельгия) – 22.
3. Мо Жае (Швейцария) – 27…
8. Даниил Крутских (Россия) – 46…
68. Пётр Боровков (Россия) – 147…
70. Никита Мельников (Россия) – 159…
82. Мария Кислухина (Россия) – 178…
87. Елизавета Боровкова (Россия) – 197.