Стал известен состав сборной России по фристайлу на ЧМ в Сьерра-Неваде

Тренерский штаб сборной России по фристайлу определил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт 7-19 марта в Сьерра-Неваде, сообщает официальный сайт ФФР.
Фристайл. Чемпионат мира. Сьерра-Невада, Испания
Состав сборной России
Ски-кросс: Егор Коротков, Семён Денщиков, Игорь Омелин, Кирилл Меренков, Анастасия Чирцова, Виктория Завадовская, Екатерина Мальцева, Майя Аверьянова.
Акробатика: Максим Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Кристина Спиридонова, Александра Орлова.
Могул: Андрей Махнёв, Егор Ануфриев, Сергей Шимбуев, Максим Михайлов, Регина Рахимова, Марика Пертахия.
Хафпайп: Роман Егоров, Павел Чупа, Валерия Демидова, Елизавета Чеснокова, Полина Агнцева.
Слоупстайл: Денис Некрасов, Лана Прусакова, Анастасия Таталина.