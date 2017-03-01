МОК: ВАДА не должно зависеть от спортивных организаций и правительств стран

Международный олимпийский комитет выпустил заявление в отношении борьбы с допингом. Поводом для этого стали слушания по вопросам борьбы с допингом, которые прошли в конгрессе США накануне, 28 февраля.
«Мы полностью согласны с тем, что тестирование на допинг и применение санкций должны находиться вне компетенции спортивных организаций, но и быть независимыми от национальных интересов. Мы уже заявляли об этом в 2015 году. В связи с этим мы надеемся, что правительства США и других государств поддержат нас в реформировании международной антидопинговой системы. Стандартный уровень тестирования должен быть согласован с международной федерацией, чтобы гарантировать всем спортсменам одинаковые условия проверок на допинг. Таким образом, решения, принятые на национальном уровне, наносят ущерб спортсменам и всей системе. Поэтому требуется контроль со стороны ВАДА за национальными антидопинговыми программами, а также прозрачные планы тестирования.
МОК продолжает играть ведущую роль в продвижении реформ в антидопинговой системе. Уже на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро санкции принимались Спортивным арбитражным судом, независимо от МОК. Такая же практика будет использоваться и на Играх в Пхёнчхане.
Также мы стараемся, чтобы руководство ВАДА было независимо и от спортивных организаций, и от властей всех стран. Мы уже предложили избрать нейтрального президента ВАДА, но до сих пор не получили ответа от наших партнёров. Также мы назначили независимых экспертов для рабочей группы ВАДА, чтобы получить независимую консультацию о том, как лучше реформировать систему», — говорится в заявлении на официальном сайте МОК.