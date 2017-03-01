Для участия в мужской эстафете на ЧМ в Лахти рассматривается 5 кандидатов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)сообщила, что для участия в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти тренерский штаб сборной России рассматривает пятерых кандидатов.«Всего пять кандидатов — Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов и Александр Большунов», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».Мужская эстафета 4х10 км пройдет на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти в пятницу, 3 марта. Сергей Устюгов завоевал на турнире уже две золотые медали — в личном и командном спринте.