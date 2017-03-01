Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тюкавин назначен и.о. главного тренера «Водника» до конца сезона

1 марта 2017, среда. 19:53. Другие
Руководство архангельского «Водника» приняло решение назначить и.о. главного тренера команды Александра Тюкавина, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной такого решения стали итоги КДК Федерации хоккея с мячом России, на котором уже бывшего наставника команды Игоря Гапановича дисквалифицировали сроком на 2,5 года. Аналогичное наказание постигло и тренера «Байкала-Энергии» Евгения Ерахтина. Помимо этого на 2,5 года был дисквалифицирован начальник команды «Водника» Николай Минин, а старшие тренеры «Водника» и «Байкала-Энергии» получили дисквалификации сроком на 2 года. Нападающий «Водника» Олег Пивоваров дисквалифицирован на полгода.

Скандальный матч между «Водником» и «Байкалом-Энергией» закончился победой иркутской команды со счётом 11:9, но все 20 мячей команды забили в свои ворота.
Источник: Официальный сайт ХК "Водник" Сообщить об ошибке
Теги
ХКМ Байкал-Энергия ХКМ Водник
Новости. Другие
1 марта 2017, среда
19:53 Тюкавин назначен и.о. главного тренера «Водника» до конца сезона
19:50 Для участия в мужской эстафете на ЧМ в Лахти рассматривается 5 кандидатов
19:22 МОК: ВАДА не должно зависеть от спортивных организаций и правительств стран
18:59 Касперович: Виролайнен выступит на последнем этапе КМ по биатлону
18:27 Двоеборец Рыдзек завоевал третье золото на ЧМ в Лахти, Барков — 32-й
18:25 Стал известен состав сборной России по фристайлу на ЧМ в Сьерра-Неваде
18:20 Елфутина выиграла международную регату в Кадисе в классе RS:X
18:19 А. Музычук сравняла счёт в финале ЧМ по шахматам в Тегеране с Тань Чжунъи
18:06 Дисквалификация Ларькова в классической «разделке» на 15 км на ЧМ отменена
17:50 Сундбю: если норвежцы не завоюют золото в эстафете, нам нужно отправиться домой
17:43 У украинской современной пятиборки Терещук отобрали бронзу ОИ-2008
17:34 Ларьков: одного шага было достаточно для дисквалификации
17:27 Бессмертных: лучше не буду говорить, что у меня сейчас на душе
17:16 Ларьков дисквалифицирован за использование свободного стиля в гонке на 15 км
17:05 Кастырин: реагировать на требования ФХМ Архангельской области ФХМР не будет
16:51 ВФЛА дисквалифицировала Свиридову и Генералову и продлила отстранение Курхиной
16:30 «Кузбасс» обыграл «Динамо-Казань» в первом квалификационном матче ЧР по бенди
16:28 «Сибсельмаш» победил «Динамо-Москва» в первом матче за выход в плей-офф ЧР
16:08 Автор 11 автоголов Пивоваров дисквалифицирован на 6 месяцев
16:08 Нисканен победил в лыжной гонке на 15 км на ЧМ в Лахти, Бессмертных — 4-й
15:39 Спицов победил в скиатлоне в финале Кубка России в Сыктывкаре
15:38 Ан, Елистратов, Просвирнова вошли в состав сборной РФ на ЧМ по шорт-треку
15:31 Бабикову присвоено звание заслуженного мастера спорта
15:12 Вяльбе: Кальсина заменит Гущину в лыжной эстафете на ЧМ в Лахти
14:58 Зинченко: «ЛГТУ-Липецк» создал «Спартаку» серьёзные трудности
14:02 Халили: моим главным источником вдохновения был Бьорндален
13:42 Федерация хоккея с мячом Архангельской области призвала провести аудит в ФХМР
13:11 Паркин: Чичерова и Кривошапка вернут медали, если CAS не поддержит их иски
13:06 Акимова, Исинбаева, Хоркина и другие спортсмены в военной форме. Фотообзор
13:04 Нечаевская победила в скиатлоне в финале КР по лыжным гонкам в Сыктывкаре
13:03 Акимов: четвёртой участницей лыжной эстафеты на ЧМ будет Гущина
12:53 Дурманов: система антидопинга должна быть удалена от спортивного истеблишмента
12:49 ВФЛА не будет финансировать участие Клишиной в зимнем чемпионате Европы
12:36 Ярович и Пивоваров не будут присутствовать на заседании КДК ФХМР
11:59 Скрынник: дисквалификация тренеров — это правильно, они совершили преступление
11:36 «Водник» дал согласие на участие в переигровке матча с «Байкалом-Энергией»
11:00 Начался конкурс на лучший логотип и фирменный стиль Федерации конного спорта
10:59 Варвинец: надеюсь, в следующем сезоне проблем с подготовкой и здоровьем не будет
10:17 Путин: надеюсь, в лаборатории МГУ не будет жуликов, создающих допинг-программы
10:03 Норицын: усталость чувствуется у всех девчонок, не только у наших
10:01 Путин: бюджет Универсиады 2019 года составит 40,5 млрд рублей
09:35 Путин: у нас есть достоверные случаи допинга. Это абсолютно неприемлемо
09:29 Путин: Универсиаду в Красноярске постараемся провести лучше, чем в Алма-Ате
09:15 Щирбик стал 10-м на турнире по конкуру в Польше
01:02 Корбут: неправда, что я продала медали из-за нужды в деньгах
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Нужно ли наказывать команды, забившие 20 голов в свои ворота в матче ЧР по хоккею с мячом?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+