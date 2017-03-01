Тюкавин назначен и.о. главного тренера «Водника» до конца сезона

Руководство архангельского «Водника» приняло решение назначить и.о. главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.Причиной такого решения стали итоги КДК Федерации хоккея с мячом России, на котором уже бывшего наставника команды Игоря Гапановича дисквалифицировали сроком на 2,5 года. Аналогичное наказание постигло и тренера «Байкала-Энергии» Евгения Ерахтина. Помимо этого на 2,5 года был дисквалифицирован начальник команды «Водника» Николай Минин, а старшие тренеры «Водника» и «Байкала-Энергии» получили дисквалификации сроком на 2 года. Нападающий «Водника» Олег Пивоваров дисквалифицирован на полгода.Скандальный матч между «Водником» и «Байкалом-Энергией» закончился победой иркутской команды со счётом 11:9, но все 20 мячей команды забили в свои ворота.