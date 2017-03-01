Нисканен: отсутствие Иверсена в гонке сделало её проще для меня

Финский лыжник, выигравший гонку на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти, выразил удивление, что в составе норвежской команды не выступал«Эмиль действительно силён. Он стал вторым после меня на этапе Кубка мира в Руке и выиграл в Фалуне. Жаль, что он не попал в состав норвежской команды. У него был плохой день в командном спринте, но я абсолютно не ожидал, что он не примет участия в гонке. Это сделало «разделку» для меня проще», — приводит слова Нисканена TV2.В командном спринте Иверсен и Нисканен столкнулись и не смогли побороться за медали.