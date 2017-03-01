Вылегжанин: многие иностранные лыжники поддержали отстранённых россиян

Российский лыжникрассказал, что говорили иностранные спортсмены на антидопинговом собрании перед чемпионатом мира в Лахти.«Я знаю, что ещё один отстранённый лыжник Алексей Петухов был на антидопинговом собрании в Лахти перед чемпионатом мира, где ряд спортсменов также высказались в пользу нас. Они отметили, что доказательств нашей вины нет. Мне очень импонирует, что Ковальчик находится на нашей стороне», — сказал Вылегжанин в интервью RT.В конце декабря FIS подтвердила, что от соревнований отстранены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.