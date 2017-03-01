Федосеев выиграл шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен»

Россиянинодержал победу на шахматном фестивале «Аэрофлот Опен», который состоялся в Москве в гостинице «Космос».В заключительном, девятом, туре Федосеев сыграл вничью со своим соотечественником Никитой Витюговым, набрав в итоге семь очков.Призовой фонд турнира составил € 140 тыс., из которых победитель турнира получит € 18 тыс. Помимо этого Владимир сможет принять участие в супертурнире, который состоится в июле в Дортмунде (Германия). Турнир «Аэрофлот Опен» проводится с 2002 года.