Текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе КМ в Пхёнчхане

2 марта на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане (Южная Корея) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 14:15 по московскому времени.Первой из россиянок в гонку отправится, получившая второй стартовый номер. Затем в борьбу вступят(20-й),(32-й),(55-й) и(91-й).Лидер общего зачёта Кубка мира немкастартует 18-й.«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований: