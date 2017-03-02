Текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе КМ в Пхёнчхане

2 марта на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане (Южная Корея) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 14:15 по московскому времени.
Первой из россиянок в гонку отправится Татьяна Акимова, получившая второй стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ирина Старых (20-й), Ирина Услугина (32-й), Светлана Слепцова (55-й) и Светлана Миронова (91-й).
Лидер общего зачёта Кубка мира немка Лаура Дальмайер стартует 18-й.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований:
Текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки в Пхёнчхане.