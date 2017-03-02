«Байкал-Энергия» расторг контракт с Ерахтиным, Янко стал и. о. главного тренера

Иркутский клуб «Байкал-Энергия» расторг контракт с главным тренером. Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор. По решению контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России Ерахтин по итогам скандального матча чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и «Байкалом-Энергия» был дисквалифицирован на два с половиной года. Игра завершилась поражением «Водника» со счётом 9:11, все мячи были забиты в свои ворота.«По инициативе клуба 2 марта расторгнут контракт с главным тренером команды Евгением Ерахтиным. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Янко», – говорится в сообщении на официальном сайте «Байкала-Энергии».Директор клубаи старший тренерлишены премиальных выплат. Кроме того, Грачёву объявлен выговор.