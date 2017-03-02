Цветков: с Логиновым Фуркад поступил нехорошо, но этот вопрос уже улажен

Российский биатлонистпрокомментировал инцидент со столкновением россиянинаи французав смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, а также ситуацию на финише, когда Мартен закрыл коридор перед«Я смотрел эстафету в отеле. Момент с Логиновым видел только в повторе, а финишную борьбу Фуркада с Шипулиным – в онлайне. С точки зрения правил всё было нормально. Но Шипулин правильно сказал: «Если ты сильный спортсмен, почему не даёшь бороться в нормальных условиях?» Формально Фуркад, конечно, ничего не нарушил. А с Логиновым он поступил нехорошо, но этот вопрос уже улажен. Думаю, больше такого не повторится.Я жил с Сашей на чемпионате мира в одном номере. Он достаточно спокойно относился к происходящему. Считает, что спортсмен должен отстраняться от подобных вещей и не нагнетать ситуацию», – цитируют Цветкова „Известия“.