Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Цветков: с Логиновым Фуркад поступил нехорошо, но этот вопрос уже улажен

2 марта 2017, четверг. 10:54. Другие
Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал инцидент со столкновением россиянина Александра Логинова и француза Мартена Фуркада в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, а также ситуацию на финише, когда Мартен закрыл коридор перед Антоном Шипулиным.

«Я смотрел эстафету в отеле. Момент с Логиновым видел только в повторе, а финишную борьбу Фуркада с Шипулиным – в онлайне. С точки зрения правил всё было нормально. Но Шипулин правильно сказал: «Если ты сильный спортсмен, почему не даёшь бороться в нормальных условиях?» Формально Фуркад, конечно, ничего не нарушил. А с Логиновым он поступил нехорошо, но этот вопрос уже улажен. Думаю, больше такого не повторится.

Я жил с Сашей на чемпионате мира в одном номере. Он достаточно спокойно относился к происходящему. Считает, что спортсмен должен отстраняться от подобных вещей и не нагнетать ситуацию», – цитируют Цветкова „Известия“.
Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Александр Логинов Антон Шипулин Максим Цветков Мартен Фуркад Чемпионат мира по биатлону 2017
Новости. Другие
2 марта 2017, четверг
11:03 Янко: «Байкал-Энергия» сделал глупость, будем её исправлять
10:54 Цветков: с Логиновым Фуркад поступил нехорошо, но этот вопрос уже улажен
10:28 Прокунин: работаем над тем, чтобы Лапшин выступил за Южную Корею уже в Пхёнчхане
10:04 Сборные Москвы победили в командных соревнованиях на ЧР по спортивной гимнастике
09:34 «Байкал-Энергия» расторг контракт с Ерахтиным, Янко стал и. о. главного тренера
09:31 Текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе КМ в Пхёнчхане
09:24 Масс-старт, вписанный в показ фильма, стал самой рейтинговой трансляцией ЧМ-2017
09:11 Хомашко стал седьмым на турнире по конкуру в Нидерландах
00:51 Янко: Ерахтин допустил грубейшую ошибку, не уведя «Байкал-Энергию» с поля
1 марта 2017, среда
23:54 Федосеев выиграл шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен»
23:34 Вылегжанин: многие иностранные лыжники поддержали отстранённых россиян
23:08 Рапиристка Бикбулатова завоевала бронзу ЧЕ по фехтованию среди девушек
23:07 Правила игры в гольф могут изменить впервые с 1744 года
22:34 Нисканен: отсутствие Иверсена в гонке сделало её проще для меня
22:00 ВАДА запустит программу поддержки информаторов в ближайшее время
20:54 4 россиянина преодолели квалификацию в прыжках на лыжах с трамплина К-116 на ЧМ
20:49 Тимофей Лапшин получил право выступать за сборную Южной Кореи по биатлону
20:41 IAAF допустила Сидорову, Сивкову и Сокирского ко всем международным стартам
20:37 Ниггли: РУСАДА должно доказать свою независимость от внешних вмешательств
20:29 ВАДА: заявление Путина — важный шаг в правильном направлении
19:53 Тюкавин назначен и.о. главного тренера «Водника» до конца сезона
19:50 Для участия в мужской эстафете на ЧМ в Лахти рассматриваются 5 кандидатов
19:22 МОК: ВАДА не должно зависеть от спортивных организаций и правительств стран
18:59 Касперович: Виролайнен выступит на последнем этапе КМ по биатлону
18:27 Двоеборец Рыдзек завоевал третье золото на ЧМ в Лахти, Барков — 32-й
18:25 Стал известен состав сборной России по фристайлу на ЧМ в Сьерра-Неваде
18:20 Елфутина выиграла международную регату в Кадисе в классе RS:X
18:19 А. Музычук сравняла счёт в финале ЧМ по шахматам в Тегеране с Тань Чжунъи
18:06 Дисквалификация Ларькова в классической «разделке» на 15 км на ЧМ отменена
17:50 Сундбю: если норвежцы не завоюют золото в эстафете, нам нужно отправиться домой
17:43 У украинской современной пятиборки Терещук отобрали бронзу ОИ-2008
17:34 Ларьков: одного шага было достаточно для дисквалификации
17:27 Бессмертных: лучше не буду говорить, что у меня сейчас на душе
17:16 Ларьков дисквалифицирован за использование свободного стиля в гонке на 15 км
17:05 Кастырин: реагировать на требования ФХМ Архангельской области ФХМР не будет
16:51 ВФЛА дисквалифицировала Свиридову и Генералову и продлила отстранение Курхиной
16:30 «Кузбасс» обыграл «Динамо-Казань» в первом квалификационном матче ЧР по бенди
16:28 «Сибсельмаш» победил «Динамо-Москва» в первом матче за выход в плей-офф ЧР
16:08 Автор 11 автоголов Пивоваров дисквалифицирован на 6 месяцев
16:08 Нисканен победил в лыжной гонке на 15 км на ЧМ в Лахти, Бессмертных — 4-й
15:39 Спицов победил в скиатлоне в финале Кубка России в Сыктывкаре
15:38 Ан, Елистратов, Просвирнова вошли в состав сборной РФ на ЧМ по шорт-треку
15:31 Бабикову присвоено звание заслуженного мастера спорта
15:12 Вяльбе: Кальсина заменит Гущину в лыжной эстафете на ЧМ в Лахти
14:58 Зинченко: «ЛГТУ-Липецк» создал «Спартаку» серьёзные трудности
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Нужно ли наказывать команды, забившие 20 голов в свои ворота в матче ЧР по хоккею с мячом?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+