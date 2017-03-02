Янко: «Байкал-Энергия» сделал глупость, будем её исправлять

Исполняющий обязанности главного тренера ХКМ «Байкал-Энергия»прокомментировал своё назначение и рассказал о задачах, которые стоят перед ним в свете скандального матча с архангельским «Водником» в чемпионате России по хоккею с мячом. Встреча завершилась поражением «Водника» со счетом 9:11, а все мячи были забиты в свои ворота. 2 марта стало известно, что иркутский клуб расторг контракт с главным тренером, дисквалифицированным на два с половиной года.«Неожиданно ли назначение? Знаете, после игры в Архангельске для меня уже ничего неожиданного быть не может. Тем более что в жизни я уже видел всё. И для меня назначение — это и не повышение, и не понижение. Я как помогал команде „Байкал-Энергия“, так и буду помогать. Мы сделали глупость и будем её исправлять. Как у меня был контракт, так он и остаётся. А почему не помочь? Я для этого и нахожусь в Иркутске, чтобы помочь команде — как одной из лучших в России. Может быть, не сразу, но в дальнейшем постараемся это сделать.Наша задача — играть в каждом матче, выигрывать и радовать своих болельщиков. И извиняться каждый раз за то, что мы по глупости ввязались в эту авантюру», — цитирует Янко «Р-Спорт».