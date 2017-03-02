Ерахтин: могу снег убирать, мешки таскать. Какой клуб меня сейчас возьмёт?

Бывший главный тренер ХКМ «Байкал-Энергия»сообщил, что не получал предложения остаться в клубе в другой должности. 2 марта стало известно, что клуб расторг контракт с ним. Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор. По решению контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России Ерахтин по итогам скандального матча чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и «Байкалом-Энергией» был дисквалифицирован на два с половиной года. Игра завершилась поражением «Водника» со счётом 9:11, все мячи были забиты в свои ворота.«Нет, о том, чтобы остаться в клубе, речь даже и не идёт. Что касается других городов, то какой клуб сейчас меня может взять, если я дисквалифицирован на два с половиной года и не имею права работать? Даже детским тренером я не могу устроиться — не имею права находиться в технической зоне во время соревнований во время любых соревнований, которые проводит ФХМР. Чем я могу ещё заниматься? Могу снег убирать, мешки таскать. Спортсмен, силы есть ещё! Физическим трудом могу заниматься. Никакого личного бизнеса у меня нет.Не могу сказать, что я ждал чего-то подобного. Но когда-то же это всё равно должно было наступить. Невозможно всю жизнь быть главным тренером, такого в спорте не бывает. И так я уже пересидел столько лет, что, наверное, никто в Иркутске так долго не работал. Конечно, я не знал заранее, что всё так сложится. И планы были на будущий сезон — какие-то концепции, разработки. Но… что произошло, то произошло. Себя поставьте на моё место: когда ты там, на месте, и должен принять решение. А кто может сразу решить: правильное оно или нет? А если бы я увёл команду с поля — а как бы отреагировали в этой ситуации? Может, было бы ещё хуже! Я ведь помню, такой опыт у нас был: когда «Байкал-Энергию» едва не сняли в 2006 году за уход с поля в Кемерово. Тут-то как раз меры предусмотрены самые жёсткие. Тогда нас едва не дисквалифицировали и не сняли с чемпионата. Конечно, можно было обратиться к инспектору матча. Но в тот момент, когда я отдавал команду, ни инспектора рядом не было, ни главного судьи…Сейчас легко говорить, как надо было поступить. Тысячу вариантов все предлагают: как надо было. Но есть пословица: знал бы, где упадёшь… Я потом понял ситуацию, когда она уже стала выходить из-под контроля: я закричал и остановил ребят, сказал — стали все в поле и стоим. Уже «Водник» стал забивать в свои ворота. Мы просто стояли и смотрели. В среду вечером я провёл ещё одну тренировку с командой. Кто-то же должен был её провести? Старший тренер Валерий Грачёв в Москве, спортивный директор Владимир Янко тоже. Я провёл занятие, сказал ребятам спасибо. Да, я уже знал, что прощаюсь с командой. Как они себя вели? По ребятам я видел, что у них очень тяжёлое психологическое состояние. Но вообще, меня поддерживают очень многие, и звонят, и пишут. Со всей страны», — передаёт слова Ерахтина корреспондент «Чемпионата» Вероника Песчинская.