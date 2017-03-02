Волков стал вторым в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Контиолахти

Чешский биатлонист Ондржей Моравец одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Контиолахти. Россиянин Алексей Волков стал вторым, австриец Даниэль Мезотич — третьим.
Биатлон Кубок IBU. Седьмой этап. Контиолахти
Мужчины. Индивидуальная гонка
1. Ондржей Моравец (Чехия) – 49.12,9 (0+0+0+0).
2. Алексей Волков (Россия) – +46,7 (0+0+0+0).
3. Даниэль Мезотич (Австрия) – +52,5 (0+0+0+0).
4. Александр Поварницын (Россия) – +3.17,7 (0+0+1+1)…
10. Александр Логинов (Россия) – +4.01,3 (1+2+1+0)…
12. Матвей Елисеев (Россия) – +4.35,2 (1+0+0+0)…
24. Алексей Слепов (Россия) – +6.22,7 (2+2+2+0)…
35. Семен Сучилов (Россия) – +7.38,9 (1+1+0+2).