Аэропорт Чебоксар назвал «стандартной услугой» спуск инвалидов на руках

Транспортировка инвалидов из самолётов силами сотрудников является «стандартной» услугой аэропорта Чебоксар, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Ранее паралимпийцупришлось спускаться по трапу при помощи рук.«28 февраля при прибытии вечернего рейса авиакомпании «ЮТэйр» в числе пассажиров находилась команда паралимпийцев. Один из спортсменов отказался от стандартной услуги, которую мы предоставляем для транспортировки людей с ограниченными возможностями», — сказала пресс-секретарь ООО «Международный Аэропорт Чебоксары».По её словам, остальные спортсмены спускались с борта самолёта «при помощи сотрудников аэропорта». Они являются членами «специальной обученной бригады, которая работает по этой методике».«Спортсмен же отказался от помощи и потребовал специальное оборудование. Но когда узнал, что наш региональный аэропорт не обладает достаточным оснащением, он начал спускаться с борта самостоятельно», — добавили в пресс-службе.На видеоролике, который снял очевидец инцидента, чемпион России по лёгкой атлетике Шкахов разговаривает с работниками аэропорта, находясь внутри самолёта. Он обвинил грузчика в хамстве. Он самостоятельно спустился по трапу, при этом за «спуском» наблюдал полицейский.Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту произошедшего.