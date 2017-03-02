Ярошенко: лишение Тюмени ЧМ? Пусть в таких случаях предусматривают компенсации

Известный российский биатлонистпрокомментировал информацию о том, что решение исполкома Международного союза биатлонистов лишить Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года вступило в силу.«Ничего хорошего в этом нет. Мне как болельщику неприятно, что нашу страну лишили чемпионата мира. Не понимаю, для чего это делается. Больше всего от этого страдают болельщики. Губернатор Тюмени заявлял, что город подаст заявку на проведение чемпионата мира, если у Тюмени отберут такое право? Могу только пожелать удачи, потому что Тюмень – достойное место. Может быть, Ханты-Мансийск тоже подаст заявку.Зачем вообще проводить голосования, выборы, чтобы потом лишать ту или иную страну права проведения. Пусть в таких случаях предусматривают компенсации», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.