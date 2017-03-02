Тихонов: потеря чемпионата мира в Тюмени – позор для всего российского биатлона

Знаменитый биатлонист, четырёхкратный олимпийский чемпионпрокомментировал информацию о том, что решение исполкома Международного союза биатлонистов лишить Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года вступило в силу.«Господину Кравцову нужно думать теперь, что с этим делать. Безусловно, это позор для всего российского биатлона. Мы три года не принимаем никаких решений и ни с кем не работаем. У нас есть только Виктор Майгуров, у которого три класса образования.Президент России Владимир Путин сказал, что допинг в России есть, только Тихонов об этом говорил 12 лет назад. Если бы у нас чемпионат мира был застрахован, то все бы подумали, отбирать его или нет. Теперь самое главное, чтобы нас до Олимпиады допустили», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.