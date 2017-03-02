Шумилова выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU, Кайшева — вторая

Российская биатлонистка Екатерина Шумилова стала победительницей в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Контиолахти. Второе место заняла её соотечественница Ульяна Кайшева. Третьей стала представительница Швеции Ольга Алифировец.
Биатлон. Кубок IBU. Контиолахти
Индивидуальная гонка. 15 км. Женщины
1. Екатерина Шумилова (Россия) — 46.57,9 (2).
2. Ульяна Кайшева (Россия) — +22,2 (2).
3. Ольга Алифировец (Швеция) — +39,5 (1).
10. Виктория Сливко (Россия) — +2.07,5 (3)…
13. Ольга Шестерикова (Россия) — +2.20,8 (3)…
17. Дарья Виролайнен (Россия) — +3.12,9 (5)…
19. Анна Никулина (Россия) — +3.31,6 (4).