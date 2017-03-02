Акимова: самочувствие было хорошее, но не справилась на стрельбе

Российская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в спринте на этапе Кубка мира в Пхёнчхане. Она продемонстрировала лучший результат среди россиянок, став 34-й.«Самочувствие было хорошее, но не справилась на стрельбе. Трасса довольно тяжёлая, разбитая, местами гололёд, местами рыхло. Ноги были постоянно напряжены. Был один коварный спуск, но сегодня его проходила хорошо, там сильного гололёда не было. Катастрофичного ветра сегодня тоже не было», – сказала Акимова в эфире «Матч ТВ».