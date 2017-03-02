Норвежские лыжницы выиграли эстафету на ЧМ в Лахти, россиянки — пятые

Женская сборная России в составе Полины Кальсиной, Юлии Белоруковой, Юлии Чекалёвой и Анастасии Седовой заняла пятое место в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия). Золото выиграли норвежские лыжницы. Серебро завоевали шведки. Тройку призёров замкнули хозяйки соревнований.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти.
Женщины. Эстафета. 4x5 км
1. Норвегия (Майкен Касперсен Фалла, Хейди Венг, Астрид Якобсен, Марит Бьорген) — 52.21,5
2. Швеция (Анна Хог, Шарлотт Калла, Эбба Андерсон, Стина Нильссон) — +1.01,6.
3. Финляндия (Айно-Кайса Сааринен, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пярмякоски) — +1,02.1…
5. Россия (Полина Кальсина, Юлия Белорукова, Юлия Чекалёва, Анастасия Седова) — +2.28,6.