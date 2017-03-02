Услугина: трасса в Пхёнчхане тяжёлая, были какие-то бугры

Российская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в спринте на этапе Кубка мира в Пхёнчхане. Она заняла 37-е место.«Я готовилась к этапу в Корее отдельно, в Риднау и Рупольдинге. Но ещё трудно делать какие-то выводы. Там я чувствовала себя довольно хорошо. Здесь же гонка далась мне тяжело. Сегодня такая тяжёлая трасса, она далека от идеальной. Тут были какие-то бугры. Приходилось много варьировать стопой, чтобы удержать себя. В принципе я сегодня довольна. Да, было тяжело. Думаю, дальше будет легче.Мне удалось справиться со второй стрельбой. Со «стойкой» у меня проблем не было. А на «лёжке» сказался переменный ветер — он может дуть сильно, может немножко, может вообще не дуть. С этим здесь связаны проблемы. Сегодня у меня не прошёл габарит», — цитирует Услугину официальный сайт СБР.