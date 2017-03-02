Дальмайер: сегодня был не день Коукаловой, но трудно всегда быть лучшей

Немкаподелилась впечатлениями от победы в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане.«Было важно увидеть стрельбище, местных болельщиков. Всегда приятно возвращаться туда, где у тебя уже был успех. У меня связаны только самые хорошие воспоминания с Пхёнчханом.Я не думаю о борьбе за „Большой хрустальный глобус“, а фокусируюсь только на следующей гонке. Что касается 21-го места Коукаловой, то трудно всегда быть лучшей. Думаю, сегодня был не её день, но Габи обязательно вернётся», — приводит слова Дальмайер официальный сайт Международного союза биатлонистов.