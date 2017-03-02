Дальмайер оторвалась от Коукаловой в общем зачёте КМ на 86 очков, Акимова — 11-я

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, одержавшая победу в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане, увеличила отрыв в общем зачёте Кубка мира от чешки Габриэлы Коукаловой, занимающей второе место, до 86 очков. На третьей строчке находится финка Кайса Мякяряйнен. Лучшая из россиянок, Татьяна Акимова, располагается на 11-й позиции.
Биатлон. Кубок мира
Женщины. Общий зачёт
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 963.
2. Габриэла Коукалова (Чехия) — 877.
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 819.
4. Мари Дорен-Абер (Франция) — 711.
5. Доротея Вирер (Италия) — 604.
6. Анаис Шевалье (Франция) — 550.
7. Франциска Хильдебранд (Германия) — 507.
8. Жюстин Бреза (Франция) — 496.
9. Юлия Джима (Украина) — 492.
10. Ева Пускарчикова (Чехия) — 490.
11. Татьяна Акимова (Россия) — 464…
38. Ольга Подчуфарова (Россия) — 150.
39. Екатерина Глазырина (Россия) — 147…
50. Ирина Старых (Россия) — 86…
56. Ирина Услугина (Россия) — 66…
67. Светлана Слепцова (Россия) — 42.
68. Ульяна Кайшева (Россия) — 40…
74. Екатерина Шумилова (Россия) — 23…
78. Анастасия Загоруйко (Россия) — 21.