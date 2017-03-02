Объявлен состав сборной России на женский масс-старт на ЧМ в Лахти

Россиянкипримут участие в масс-старте на 30 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на старшего тренера женской сборной России. Гонка пройдёт в субботу, 4 марта.Чекалёва была седьмой в скиатлоне и 18-й в классической «разделке» на 10 км, а Седова стала в этих видах программы 9-й и 11-й соответственно. Обе лыжницы выступали за Россию и в эстафете. Жамбалова в Лахти пока не бежала, а Соболева принимала участие в спринте, где дошла до четвертьфинала.