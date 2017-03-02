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Паралимпиец Шкахов: не могу доверить жизнь грузчикам, которые кидают багаж

2 марта 2017, четверг. 19:44. Другие
Чемпион России по лёгкой атлетике среди паралимпийцев Замир Шкахов прокомментировал инцидент, произошедший в аэропорту Чебоксар. Напомним, что из-за отсутствия специального трапа паралимпийцы были перенесены из самолёта работниками аэропорта на руках, однако Шкахов отказался от помощи и спустился по трапу на руках.

«Передо мной извинился министра спорта Чувашии, но он к этому инциденту не имеет никакого отношения. Все претензии только к аэропорту. Я требую одного: создайте условия. Я не один такой человек и не первый в такой ситуации. Самое обидное, что соревнования высшего уровня проходят именно в Чебоксарах, и для нас это апогей наших тренировок, не считая международных стартов.

Удивительно, что именно в этом городе таким образом встречают спортсменов. Мы не требуем особого отношения, мы хотим безопасности. Потому что если я поврежу свой опорно-двигательный аппарат, то не смогу ни работать, ни жить. Спорт для меня — жизнь, и я не могу доверить её грузчикам, которые кидают багаж», — приводит слова Шкахова «Pro Город».
Источник: Pro Город Чебоксары Сообщить об ошибке
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2 марта 2017, четверг
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