Якушев: документ о лишении России ЧМ-2021 по биатлону в СБР пока не поступил

Губернатор Тюменской областипрокомментировал решение Международного союза биатлонистов о лишении Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года по биатлону.«Официальный документ о лишении России права провести чемпионат мира 2021 в Тюмени в СБР пока не поступил. Наша позиция остаётся неизменной», — приводит слова Якушева «Р-Спорт».8 февраля на внеочередном конгрессе IBU Союзу биатлонистов России было предложено добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. Так как этого не произошло, то Тюмень была лишена права проведения мирового первенства автоматически.